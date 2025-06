FirenzeViola Gioventù in avanti, dai fratelli Esposito a Piccoli e Shpendi: casting aperto per il nuovo attaccante

Ieri è iniziata ufficialmente l'estate e la Fiorentina ha salutato l'arrivo della nuova stagione con la chiusura della trattativa per portare Jacopo Fazzini a Firenze. Dopo un inizio di giugno giocato d'attesa, in modo particolare per definire la situazione relativa nuovo allenatore, nell'ultima settimana i viola si sono accesi portando a termine (seppur per entrambi manchi l'ufficialità) gli affari Dzeko e appunto Fazzini. Non sicuri della permanenza di Kean e con la pressoché totale incertezza riguardo al futuro di Albert Gudmundsson, Pradè e Goretti si stanno tutelando cercando un profilo ulteriore, rispetto a quello del "Cigno di Sarajevo", per l'attacco. A differenza dell'ex Inter e Roma però i dirigenti gigliati sono a caccia di un nome giovane.

I fratelli Esposito

Partiamo da una coppia di fratelli (in tutto sarebbero tre ma il terzo è un centrocampista) di proprietà dell'Inter, Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Uno più seconda punta, veloce e abile ad inserirsi negli spazi, Sebastiano, l'altro più centravanti di peso, Francesco Pio. Entrambi sono di proprietà dell'Inter e sono tornati in nerazzurro dopo i prestiti rispettivamente all'Empoli e allo Spezia. 45 minuti a testa, Francesco ha sostituito Sebastiano nella ripresa, nella vittoria ieri sera a Seattle della Beneamata di Chivu per 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

Con il contratto in scadenza nel 2026, Sebastiano Esposito nelle intenzioni di Pradè e Goretti potrebbe andare a sostituire Albert Gudmundsson. L'ex Empoli, la scorsa stagione 10 gol e 2 assist in 37 partite totali con gli azzurri, è un classe 2002 e potrebbe fare da alternativa a Dzeko in un'ipotetica coppia offensiva con Moise Kean. Il fratello Francesco Pio invece, letteralmente esploso in Serie B a La Spezia con 19 reti in stagione, sarebbe il vero e proprio vice Kean (o il suo sostituto in caso di cessione). Classe 2005, Francesco Pio ha un contratto con l'Inter fino al 2030 e i nerazzurri non se ne priverebbero facilmente. Per lui infatti al momento, viste le alte richieste dell'Inter, la soluzione più probabile sarebbe quella di un prestito secco. In caso di prestito con diritto di riscatto quest'ultimo potrebbe essere molto alto, intorno ai 30 milioni di euro.

Shpendi e Piccoli

Oltre ai due fratelli Esposito, la Fiorentina sta puntando anche altri due profili giovani per il suo reparto offensivo, Cristian Shpendi e Roberto Piccoli. Partendo dal primo, Shpendi è una punta classe 2003, già in orbita viola la scorsa sessione di mercato, di nazionalità albanese ma con passaporto italiano. È reduce da una buona stagione in Serie B con il Cesena (13 gol tra Serie B e Coppa Italia e ottavo attaccante della cadetteria, a quota 27, per tiri nello specchio della porta) e il suo contratto andrà in scadenza nel 2028. Shpendi sarebbe una soluzione sicuramente più a buon mercato dell'ultimo nome in questa lista, ovvero Roberto Piccoli. Il centravanti bergamasco la scorsa stagione ha giocato in prestito al Cagliari, con cui ha realizzato 10 gol in Serie A, ma è di proprietà dell'Atalanta. Nei prossimi giorni due giorni scopriremo se i sardi lo riscatteranno o meno dagli orobici. Il prezzo fissato è di 12 milioni di Euro, il che significa che per acquistarlo successivamente i rossoblu ne chiederanno circa 20. Al di là di Sebastiano Esposito, gli altri tre nomi sono tutti relativi al profilo della classica punta centrale. Un chiaro segnale insomma di come la Fiorentina stia cercando di giocare in anticipo rispetto al possibile addio di Moise Kean, in questa finestra di mercato o in un futuro più lontano.