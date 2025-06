Fiorentina, contenzioso legale perso contro una società di gestione alberghiera

Tra le colonne odierne del quotidiano La Nazione c'è un articolo che riguarda una battaglia legale tra la Fiorentina e una società riminese impegnata nella gestione di strutture alberghiere, la Jsh Gestioni. Il contenzioso nasce da un contratto di sponsorizzazione dal valore di 55mila Euro che le due società avrebbero stipulato per la stagione 2019-2020. In sostanza, in cambio di servizi di natura alberghiera da parte della Jsh Gestioni, il club viola si sarebbe impegnato a cedere i biglietti all'azienda riminese, ad esporne il logo e ad altre campagne di marketing.

Secondo la Fiorentina però questo accordo non sarebbe stato rispettato perché non sarebbero stati forniti i servizi alberghieri e non sarebbe stato rinegoziato l'accordo dopo la pausa di alcuni mesi del campionato a causa della pandemia. La Fiorentina ha chiesto un corrispettivo in denaro di 67mila Euro ma il giudice della terza sezione civile di Firenze Umberto Castagnini ha dato ragione alla Jsh sostenendo che nel contratto era previsto che la remunerazione dei servizi di sponsorizzazione sarebbe dovuta avvenire in totale cambio di merce. Inoltre viene sancita la non responsabilità della società riguardo allo stop ai campionati, e quindi al mancato sfruttamento del servizio alberghiero, a causa della pandemia. La Fiorentina è stata condannata a pagare 10mila Euro di spese di lite.