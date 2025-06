Fazzini, la Fiorentina nel destino: tra tennis e calcio lo sport è un affare di famiglia

vedi letture

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si è concentrata sulla storia del nuovo acquisto della Fiorentina Jacopo Fazzini. Per il centrocampista massese era quasi un segno del destino questo passaggio in viola e per scoprire perché dobbiamo fare un salto indietro fino al 2010, quando un piccolo Jacopo svolgeva un centro estivo organizzato proprio dai viola. La speranza ovviamente era quella un giorno di ripercorrere le orme dei suoi idoli, perché Fazzini già da bambino era simpatizzante della Fiorentina, Jovetic e Mutu. In quel momento nessuno si aspettava che quel sogno potesse diventare realtà, che quel bambino potesse davvero indossare la maglia gigliata.

E invece tra pochi giorni sarà proprio così, Fazzini sarà ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo sport comunque è da sempre una tradizione di famiglia. Il nonno di Fazzini infatti, Giorgio è stato un tennista di livello e capitano di Coppa Davis e poi presidente del circolo tennis di Viareggio. Il fratello di Jacopo invece, Tommaso, è diventato vice campione del mondo di beach soccer con la nazionale azzurra.