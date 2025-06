Fabbian, fino al 1 luglio l'Inter può riprenderlo per 12 milioni: Fiorentina e Lazio attendono interessate

Nelle sue pagine dedicate ai temi di casa Bologna, il Corriere dello Sport pone la sua attenzione su Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003, impegnato al momento con la nazionale di Nunziata all'Europeo Under21 (stasera alle 21:00 i quarti di finale contro la Germania), entro il 1 luglio potrebbe essere ricomprato dall'Inter per 12 milioni. Sia che rimanga a Bologna sia che torni alla Pinetina, non è da escludere che possa comunque trasferirsi in un altro club entro la fine del mercato. Su di lui è vivo infatti l'interesse di squadre importanti come Lazio e Fiorentina. A Bologna comunque Fabbian sta bene e tutto il club spera in una sua permanenza.