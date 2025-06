Gudmundsson, l'ora della verità: da oggi martedì aperta la finestra per esercitare i riscatti

Ormai ci siamo, nonostante il prolungamento da parte della Lega è arrivato il momento della verità per tutti i prestiti. Per la Fiorentina l'unica incognita riguarda Albert Gudmundsson. Da oggi fino alle 23.59 di martedì 24 giugno infatti i club potranno scegliere in via definitiva se esercitare l'opzione di riscatto o lasciar tornare i vari giocatori in prestito alla casa base. In casa Fiorentina Zaniolo, Folorunsho, Colpani, Adli e Cataldi sanno già che non verranno riscattati.

L'unico dubbio, anche se la Fiorentina non verserà i 17 milioni per il riscatto, riguarda Albert Gudmundsson. Detto della volontà dei gigliati di non riscattarlo alle cifre pattuite l'anno passato, come riportato dal Corriere Fiorentino, tra i gigliati e il Genoa era stato concordato un gentlemen’s agreement (non scritto) secondo il quale qualora la questione legale non fosse stata risolta si sarebbe potuto rinnovare il prestito. Il Genoa però ha cambiato proprietà e la nuova società non vuole riconoscere ai viola questo accordo, anche perché ha ricevuto molte offerte per l'islandese. Per questo motivo e forse anche per i dubbi nati all’interno del mondo Fiorentina, e a meno che tra oggi e martedì non arrivi un’improvvisa e inaspettata apertura dei rossoblu, si viaggia abbastanza spediti verso la separazione. I nomi usciti nell'ultima settimana di Pio Esposito e, soprattutto, del fratello Sebastiano, oltre all'acquisto di Edin Dzeko, fanno credere che i viola stiano già pensando oltre e dopo Albert Gudmundsson.