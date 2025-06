Con o senza Kean la Fiorentina cerca una punta di prospettiva, Shpendi il nome più cercato

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sul mercato in entrata della Fiorentina, in modo particolare nel reparto offensivo. Dopo l'acquisto di Edin Dzeko, Pradè e Goretti sono alla ricerca di una punta da giovane da affiancare, in caso di permanenza del centravanti classe 2000, a Kean e al bosniaco. Un attaccante di prospettiva che possa crescere e giocarsi le sue opportunità in una stagione che sarà piena di impegni.

In questo senso un nome in orbita viola già da tempo è quello di Cristian Shpendi del Cesena. Albanese, ma in possesso pure del passaporto italiano, Shpendi è un classe 2003 che nella passata stagione ha realizzato 13 gol in 38 presenze con la maglia bianconera dei romagnoli. Occhio poi al gradimento della dirigenza viola per Francesco Pio Esposito. Il centravanti campano però potrebbe arrivare solo in prestito secco stando alle condizioni attuali dell'Inter che non vuole assolutamente perdere il classe 2005, appena rientrato dal prestito allo Spezia.