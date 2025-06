Torino, le corsie esterne sono un'urgenza di mercato: ai granata piacciono Sottil e Ikonè

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sul mercato del Torino. I granata, come riportato dal quotidiano piemontese, sono alla ricerca di esterni, sia a destra che a sinistra, per coprire due corsie in questo momento scoperte sia in fase offensiva che difensiva. Con Elmas che è tornato al Lipsia, Karamoh che andrà via dai granata a parametro zero e Lazaro che con Baroni tornerà a svolgere il ruolo di terzino, è ovvio che Vagnati dovrà cercare delle ali di ruolo da regalare al tecnico toscano.

In pole position c'è sicuramente Ngonge, in uscita dal Napoli e che potrebbe rientrare nell'affare tra i piemontesi e gli azzurri per Milinkovic Savic. Il club di Cairo poi per la fascia destra ha poi messo gli occhi su Volpato del Sassuolo e Ikonè della Fiorentina, rientrato in viola dal prestito al Como. Sul versante opposto invece, un profilo oggetto di sondaggi ripetuti da parte del dt granata Vagnati è Sottil. Destro naturale, anche lui di proprietà della Fiorentina, è reduce da un prestito al Milan e in viola, contratto in scadenza nel 2027, non torna per restare.