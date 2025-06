Fiorentina scatenata, dopo Fazzini l'obiettivo è Hamed Traore

Negli scorsi giorni la Fiorentina ha chiuso la trattativa per portare a Firenze Jacopo Fazzini. L'ultimo nodo da sciogliere era legato ai 2 milioni di bonus da aggiungere ai 10 di parte fissa da versare all'Empoli e poi, domani, arriverà l'ufficialità del passaggio della mezzala massese in viola. Per Fazzini un contratto da circa un milione a stagione per cinque anni. Intanto, mentre i club trattavano, Fazzini dal ritiro in Slovacchia della nazionale Under21 si dimostrava disponibile e entusiasta per la nuova avventura. Fazzini però non sarà ovviamente l'unico innesta in mezzo al campo per i gigliati. Pradè e Goretti infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, stanno cercando di riportare in Italia Hamed Traore. L'ivoriano scuola Empoli ed ex Sassuolo nell'ultima stagione ha giocato all'Auxerre in Ligue1 in prestito dal Bournemouth. Per prelevarlo serviranno circa 20 milioni.

I viola sono poi interessati, come regista, ad Ismael Bennacer. L'algerino non verrà riscattato dal Marsiglia e martedì sera tornerà ad essere un giocatore del Milan. La trattativa è resa difficile dalla richiesta di 12-14 milioni dei rossoneri e soprattutto dall'elevato, circa 4 milioni, di ingaggio dell'ex Empoli. Tra gli altri profili seguiti, comunque complicati per i costi o per la concorrenza, ci sono Frendrup, Anjorin, Fabbian e Asllani.