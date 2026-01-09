Il Corriere dello Sport titola: "Scandalo Var, Rocchi sospende gli arbitri di Lazio-Fiorentina"

Quanto successo mercoledì sera all'Olimpico trova ancora risonanza sui giornali di oggi, tanto che il Corriere dello Sport gli dedica uno dei due titoli in prima pagina: "Scandalo Var", scrive il quotidiano romano, che poi annuncia: "Rocchi ferma la squadra di Lazio-Fiorentina". Il riferimento va almeno ai due casi spinosissimi del match terminato 2-2. Il mancato rigore assegnato ai padroni di casa per evidente trattenuta di Pongracic su Gila e il contatto tra lo stesso Gila e Gudmundsson che, dopo On Field Review, ha portato Sozza a decretare un più che discusso rigore per la Fiorentina. Difficile vedere la fine del fondo verso il quale stanno sprofondando gli arbitri, scrive Edmondo Pinna sul Corriere.

Il quotidiano continua: Sozza (l'arbitro di campo) e Pezzuto (il Var con chiamata a sentimento), gli autori dello sfacelo di Lazio-Fiorentina, sono già stati sospesi. Come loro, anche gli assistenti di Parma-Inter, Vecchi e Palermo, col primo che ha visto (solo lui) il fuorigioco di Dimarco e l’altro che ha fermato Ondrejka partito nella propria metà campo (lo insegnano al corso arbitri che quello non è mai offside). Se volete, gli errori minori di una giornata tremenda. Quello che hanno combinato Sozza e Pezzuto è folle: un rigore enorme non visto (su Gila), un rigorino dato addirittura con OFR. Per dire, perché a Firenze domenica quello che Rocchi ha considerato “rigorino” è stato tolto con l’artificio della maglia tirata di Piccoli a Baschirotto (erano reciproche), e invece a Roma no?