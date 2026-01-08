Cecchi su La Nazione: "Un pari amaro per la tempistica ma d'oro"

Stefano Cecchi ha scritto un fondo su La Nazione di commento del 2-2 rimediato dalla Fiorentina contro la Lazio: “Una partita antica, quasi arcaica. Con una squadra, la Lazio, che ha iniziato giocando un calcio avvolgente tipico del sarrisimo, e l’altra, la Fiorentina, che dopo essere stata in grande difficoltà nel palleggio e dunque costretta a un football di chiusura, sudore e tentativi di ripartenza, piano piano è cresciuta, legittimando alla fine un pareggio amaro per la tempistica ma d’oro nella sostanza.

[…] Certo, la salvezza è ancora un paese lontano, ma con questi punti e queste prestazioni la strada sembra accorciarsi e disertare più che possibile. Non crederci oggi sarebbe davvero un’eresia”.