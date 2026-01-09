Il mercato degli esterni: nuovo affondo in programma per Baldanzi, il punto

La Fiorentina torna alla carica per Tommaso Baldanzi: il Corriere dello Sport riporta di un nuovo incontro in programma nelle prossime ore per cercare di portare il classe 2003 a Firenze. Il giocatore ha un contratto valido fino al giugno del 2028 con la Roma. La Fiorentina finora ha tentato un primo approccio e niente più, ma insiste, tanto che è in programma per la prossima settimana un nuovo incontro con i giallorossi in modo da approfondire il tema e capire se ci siano gli effettivi margini di manovra per parlare di cifre dopo il primo sondaggio esplorativo dei giorni scorsi. Da tenere presente anche la condizione atletica del calciatore, ancora alle prese con un problema al retto femorale destro.

La priorità è quindi quella di prendere un altro esterno dopo Solomon: c’è la volontà di ripopolare la rosa di giocatori con quel tipo di caratteristiche per permettere a Vanoli di insistere sul 4-3-2-1 (o 4-2-3-1 in prospettiva). Tra i profili al vaglio c’è Benjamin Dominguez del Bologna. L’arma della dirigenza viola può essere la volontà del calciatore di giocare con più continuità. Per questo il suo procuratore sta cercando una soluzione concreta. Tuttavia il club rossoblù non è intenzionato a scendere a patti: non lo cederà a meno di un’offerta da come minimo 10-12 milioni e senza avere un’alternativa già pronta. Ecco perché la situazione oggi resta complicata. Tra le alternative i soliti nomi, Jeremie Boga e Cyril Ngonge.

