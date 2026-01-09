Brescianini già a disposizione col Milan. Ora un altro colpo

Oggi pomeriggio svolgerà già il primo allenamento in gruppo al Viola Park e potrà essere convocato per la sfida di domenica contro il Milan, club nel quale è cresciuto calcisticamente. Marco Brescianini sta bruciando le tappe in viola: questa mattina è atteso per le visite mediche all’interno del centro sportivo, dove subito dopo firmerà il contratto e infine scenderà in campo sotto la guida di Paolo Vanoli, che potrà iniziare a lavorare con il secondo rinforzo del mercato di gennaio. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che poi ricorda le modalità dell'acquisto (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e contratto fino al 2030) e le caratteristiche del nuovo rinforzo, giocatore duttile, può agire sia da mediano sia da mezzala, oppure sulla trequarti.

Servirà poi anche qualcos'altro, e non sarà poco. Intanto la Fiorentina continua a monitorare anche Tommaso Baldanzi, classe 2003. C’è apertura sia da parte del giocatore sia della Roma, che però deve prima individuare numericamente un sostituto (rientro o nuovo arrivo) prima di lasciarlo partire. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per valutare i margini di riuscita dell’operazione, che sarebbe ancora in prestito con diritto di riscatto o con obbligo condizionato, sulla stessa linea dell’affare Brescianini. Gli altri nomi buoni sono quelli di Giovanni Fabbian e, per la difesa, Dragusin (difficile) e Vavro.Tutto in attesa di Fabio Paratici, futuro responsabile dell’area sportiva.