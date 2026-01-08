Viola su Baldanzi, CorSport: "Roma già avvertita, serve tempo"

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma, nella sua analisi di mercato, su Tommaso Baldanzi. Continua il pressing della Fiorentina sul calciatore per rinforzare la trequarti e puntare, in prospettiva, su un 4-2-3-1. Il ragazzo sarebbe ben disposto a trasferirsi a Firenze: da capire gli eventuali termini dell'operazione. La Roma è già stata contattata, la trattativa è aperta.

Vanoli è un promotore di questa opzione, proprio nell'ottica di consolidare il cambiamento tattico della sua squadra (già in corso nelle ultime settimane). Non sarà, però, un affare-lampo. Bisognerà aspettare qualche giorno e valutare pure la condizione atletica del calciatore.