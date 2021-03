LA NAZIONE, Prandelli ha fatto una scelta coraggiosa

Sulle pagine de La Nazione troviamo il commento del giornalista Cosimo Zetti sulla questione Prandelli: "Prima quel «sono stanco» detto ai microfoni dopo la partita col Benevento. Poi il leggero malore e la ‘fuga’ al termine della sfida con il Milan. Era come se stesse maturando qualcosa. Sì, c’era la sensazione che stesse per accadere qualcosa. Proprio ieri, sul nostro giornale, abbiamo analizzato a fondo i giorni della passione di Prandelli. Sottolineando che il calcio, al di là dei milioni che girano, è come la vita, con le sue tensioni e le sue difficoltà. E che ci sono tanti allenatori che in passato hanno deciso di fare un passo indietro proprio perché stanchi di un mondo cambiato troppo in fretta. Prandelli ha fatto una scelta coraggiosa. E noi la rispettiamo, senza voler entrare nella sfera personale dell’allenatore. Ci resta, però, la sensazione di un uomo che si è trovato a gestire tante difficoltà da solo, che da solo ha fatto da timoniere e paravento e che, alla fine, è stato costretto a subirne anche le conseguenze".