La Fiorentina nel 2026 sarebbe ottava. Ancora meglio dal 7 febbraio

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La Nazione oggi in edicola torna sui risultati ottenuti da Paolo Vanoli alla Fiorentina.Dopo 15 giornate di Serie A la Fiorentina era ultima a 6 punti, da quel momento i numeri non sono stati da "schiacciasassi" ma hanno portato la squadra viola a una salvezza tranquilla. Sia nell’anno solare (dunque dalla prima gara del 2026) che nel girone di ritorno i gigliati si piazzano all’ottavo posto. Meglio di squadre come Bologna e Lazio, peggio soltanto di chi è andato in Europa. Trentatre i punti da inizio anno, ventinove quelli del girone di ritorno. Insomma, un ritmo (o quasi) da zona europea.

La situazione migliora ulteriormente dal 7 febbraio in poi. Data non casuale con l’arrivo a Firenze di Fabio Paratici. Da lì in avanti i viola hanno totalizzato 25 punti, quinti in assoluto davanti a Juventus, Atalanta e Milan, letteralmente crollato nel finale. Segno che il club nella sua totalità ha ricominciato a marciare nel verso giusto.