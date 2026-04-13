L'ultimo passo da fare per poi pensare al futuro: il commento di Poesio
In un editoriale presente stamani sulle pagine del Corriere Fiorentino spazio al pensiero di Ernesto Poesio, che parla così di Fiorentina-Lazio in programma stasera ma non solo: "In caso di salvezza dei viola, i motivi per festeggiare sarebbero pochi (salvarsi non può essere un traguardo da esaltare) e molti quelli su cui riflettere in vista di una ricostruzione finora più auspicata da tifosi e critica che realmente annunciata dalla società. Il futuro viola resta infatti incerto: poche le dichiarazioni del club, nessuna dalla proprietà. Al momento, ogni sforzo della squadra di Vanoli è giustamente concentrato sulla salvezza, ma una volta raggiunta sarà fondamentale definire subito un nuovo progetto tecnico.
Il nodo principale resta l’allenatore. La conferma di Vanoli appare complicata, anche se non del tutto da escludere: spetterà alla società fare chiarezza in tempi brevi, anche per rispetto di un tecnico che, tra difficoltà ed errori, è riuscito a ridare vita a una squadra che sembrava spenta. Per l'estate si aprono due scenari; un mercato “creativo”, vincolato al bilancio, oppure un rilancio sostenuto direttamente dalla proprietà, approfittando dell’assenza di vincoli europei. La risposta chiarirà il futuro viola. Intanto restano gli ultimi passi da compiere: e proprio stasera al Franchi arriva Maurizio Sarri, nome da anni accostato a Firenze ma sempre accolto con freddezza dal club".
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