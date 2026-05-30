Già scelto il post Galloppa in Primavera: toccherà a Capparella guidare i viola

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Per il settore giovanile della Fiorentina quella appena conclusa è stata una stagione da ricordare. I viola hanno infatti riportato a casa lo scudetto Primavera, un traguardo che mancava dal 1983, mettendo il sigillo su un'annata ricca di soddisfazioni. Come ricorda stamani La Nazione, nei mesi scorsi è caduto anche il tabù del Torneo di Viareggio: il 23 marzo l'Under 18 ha superato il Rijeka in finale, conquistando la nona Coppa Carnevale della storia viola, trofeo che mancava in bacheca dal 1992.

Un successo costruito grazie al lavoro di mister Marco Capparella, protagonista di un percorso in costante crescita che lo aveva già portato a disputare la finale nella precedente edizione del torneo. Ecco, salvo sorprese, sarà proprio lui a raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa sulla panchina della Primavera a partire dalla prossima stagione. Per Capparella l'avvio sarà subito ricco di appuntamenti prestigiosi: a settembre la finale di Supercoppa contro l'Atalanta, mentre a ottobre arriverà l'esordio in Youth League.