L'AVVERSARIO, Ecco il Twente di Jans

Nell'edizione odierna, la Nazione dedica ampio spazio all'analisi del Twente, avversario della Fiorentina nel playoff di Conference League. La squadra di Ron Jans, tecnico che ha già incrociato i viola nel 2007 (passaggio del turno dell'allora squadra di Cesare Prandelli in Coppa Uefa al termine di un doppio confronto col Groningen risolto ai rigori), è arrivata quarta nella scorsa Eredivisie ed ha una squadra interessante e lanciatissima in questo avvio di stagione. Zero passi falsi tra amichevoli, turno preliminare col Cukaricki (liquidato con un complessivo 7-2 tra andata e ritorno) e le prime due di campionato, coincise con altrettante vittorie. La Nazione parla di una squadra simile al Galatasaray (che ha battuto la Fiorentina in amichevole due settimane fa), con un 4-2-3-1 che ha in Tzolis, Vlap e Ricky Van Wosfinkel i tre punti di forza.