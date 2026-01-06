L'adrenalina post Cremo, CorFio: "Nuova promozione per Vanoli"

Il Corriere Fiorentino scrive che la scarica di adrenalina dopo il gol della Fiorentina all’ultimo respiro contro la Cremonese è legato anche alla bastonata che aveva rappresentato il ko di Parma. Forse per questo il tecnico Vanoli si è lasciato andare correndo verso il gruppo che esultava e rispondendo a qualche tifoso nel Parterre di tribuna, ritrovando così un atteggiamento battagliero che sembrava scomparso.

È la seconda vittoria in campionato e, di fatto, una nuova promozione “sul campo” per Vanoli, che era tornato in bilico dopo il finale della scorsa stagione. Tra i vari segnali positivi, il passaggio alla difesa a quattro ha dato maggiore equilibrio, la fiducia concessa a Fagioli sta producendo risultati e l’adattamento di Parisi da esterno ha ampliato le soluzioni offensive.