Calciomercato CSC Flash: Nzola può tornare a Firenze. Viti in partenza

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!"

M'bala Nzola alla Fiorentina

L'attaccante angolano è in prestito con diritto di riscatto al Pisa, i viola tra l'altro avrebbero anche il contro riscatto, solo che i nerazzurri l'hanno scaricato, per cui la Fiorentina interromperà il prestito solo se troverà un'altra destinazione, che vada bene sia al giocatore sia alla società viola.

Brescianini vicino

I viola hanno già l'accordo con il giocatore che ha detto di sì al trasferimento in viola per il prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto legato alla permanenza in Serie A della Fiorentina a circa 12 milioni di euro. Il giocatore ha ormai scavalcato Samardzic, che è incedibile per i bergamaschi, che per una sua cessione chiedono 20 milioni euro.

Viti verso la Francia

Il difensore potrebbe tornare al Nizza e lascerà con ogni probabilità la Fiorentina. Inoltre il Nizza è una società con cui potranno esserci degli intrecci di mercato, infatti Amir Richardson sta trattando il ritorno in Francia.

Boga e Dominguez per la fascia viola

Nel Nizza c'è Boga, che è un giocatore che interessa alla Fiorentina e che è in uscita dal club francese ed è una dei possibili volti per la fascia viola. Per l'esterno si parla anche di Dominguez del Bologna. Il suo acquisto risulta un po' complicato perché il Bologna non lo cederebbe per meno di 10-12 milioni di euro e soprattutto vorrebbe subito trovarne il sostituto.