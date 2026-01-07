Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa Piccoli, Kean in panchina; c'è Gosens
Alle 20.45 all'Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Fiorentina, gara valida per la 19esima giornata di serie A e che sarà arbitrata da Simone Sozza della sezione di Seregno. Ecco le formazioni con la sorpresa di Moise Kean in panchina, a favore di Roberto Piccoli. La formazione è dunque la stessa di domenica con l'unica novità di Gosens terzino sinistro al posto di Ranieri.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Rovella, Pedro, Belahyane, Provstgaard, Serra. Allenatore: Sarri.
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mari, Solomon, Kean, Kospo, Fortini, Kouadio, Kouame
