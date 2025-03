L'acuto di Lecce non basta. Colpani, stagione sotto le aspettative: restare in viola è dura

Non solo Nicolò Zaniolo. Anche quello di Andrea Colpani è ora come ora un riscatto molto difficile che si possa realizzare da parte della Fiorentina. Lo scrive stamani La Nazione, dove si ripercorre la sua stagione in viola. Nei pensieri di agosto doveva agire da trequartista con Gudmundsson alle spalle di Kean. Idea rimasta più o meno nei campetti estivi, per una stagione non all’altezza delle aspettative. L’acuto di Lecce non può bastargli per il riscatto. Prima dell’infortunio ha convinto poco. Da esterno destro e da centrocampista ha faticato. Oggi nel 3-5-2 sembra oggettivamente complesso trovargli una collocazione.

Più o meno la stessa situazione di Zaniolo, fin qui poco o nulla. Un po’ fuori ruolo, un po’ fuori e basta. Per il riscatto obbligatorio gli servono ancora 9 presenze da almeno mezzora. Troppe per gli spezzoni che gli sta regalando Palladino. E oggettivamente il crescendo di Gudmundsson non apre per lui prospettive particolarmente rosee - si legge sul giornale fiorentino -.