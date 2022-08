KOSTIC, Divideva la camera con Jovic all'Eintracht

La Gazzetta dello Sport sottolinea una curiosità riguardo Filip Kostic, nuovo acquisto della Juventus che dovrebbe sbarcare in queste ore a Torino: ai tempi in cui entrambi giocavano all’Eintracht Francoforte divideva la camera del ritiro con il suo grande amico Luka Jovic. Quest’anno si ritroveranno da avversari in Serie A in Juventus-Fiorentina.