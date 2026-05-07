Kean, Piccoli e Gud: un tridente da oltre 100 milioni. La Nazione: "La società riflette sul loro futuro"

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Oltre 100 milioni, 108 per l'esattezza, è questo il numero che racconta la storia finanziaria dell'attacco della Fiorentina. Da Kean a Piccoli, senza tralasciare ovviamente Gudmundsson. È questo il tridente che, come scrive stamani La Nazione, all'inizio della stagione autorizzava a sogni e ambizioni e che invece ha ampiamente deluso le aspettative. Ora la società si trova a riflettere su quello che si potrà fare nella direzione del domani. Il jackpot del valore del pacchetto d'attacco viola è facile da comporre.

Moise Kean, prendendo come riferimento la clausola rescissoria fissata la scorsa estate, può vantare una quota di mercato di 62 milioni. Piccoli invece, è stato acquistato dal Cagliari per 27 milioni di euro, cifra ad oggi aggiornabile al ribasso. Così come è al ribasso quella che è stata investita per portarsi a casa Gud dal Genoa per un totale di 19 milioni.

