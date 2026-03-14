"Kean contro la Cremonese ci sarà. Il segnale da Piccoli". Il punto de La Nazione

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Secondo La Nazione oggi in edicola, Moise Kean contro la Cremonese ci sarà. Il quotidiano scrive che dopo aver saltato le partite contro Parma e Rakow, la presenza da oltre ottanta minuti di Piccoli in Conference League è stato un segnale chiaro: se Vanoli non avesse avuto le giuste rassicurazioni sulle condizioni di Kean, avrebbe tolto l'ex Cagliari molto prima. Con Kean prevista poi la presenza dal primo minuto di Gudmundsson, con i due che hanno comunque segnato 17 reti complessive con 8 assist stagionali. Allo Zini è il momento di tornare una coppia in grado di incidere.