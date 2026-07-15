Conte: "Giocatori che al Mondiale mi hanno sorpreso? Oulai della Costa d'Avorio"

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Antonio Conte, ex allenatore del Napoli nelle ultime due stagioni ed attualmente svincolato dopo appunto l'esperienza con i partenopei, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del Mondiale che è ancora in corso e di quelli che sono stati i giocatori che lo hanno maggiormente convinto. Tra questi c'è anche il nome di un obiettivo di mercato della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "Quali giocatori meno noti hanno meritato la sua attenzione al Mondiale? Mi sono piaciuti Hassan, l’esterno dell’Egitto; Bouaddi, il centrocampista del Marocco; e Oulai, il centrocampista della Costa d’Avorio»