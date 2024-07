KAYODE, Rimane un rebus: può partire solo per 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sul Corriere dello Sport si fa il punto sul futuro di Kayode. Sembra che Palladino stimi molto il calciatore. Lo considera un prospetto di assoluto valore e, per quanto l'esperienza di Dodo sia un fatto oggettivo, la prima stagione in Serie A del difensore nato a Borgomanero lo ha impressionato positivamente. Il ragazzo è entusiasta della sua attuale situazione a Firenze, dove ha avuto la possibilità di crescere fin dalle giovanile consacrandosi fra i grandi.

Dall'Inghilterra però sono emersi nuovi interessamenti per il classe 2004, ma la Fiorentina non intende lasciarlo partire per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. La sensazione è che i viola si priverebbero quasi più a cuor leggero di Dodo che non di Kayode.