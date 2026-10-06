Juventus e Premier su Ndour: per il Corriere Fiorentino i viola alzano il muro in vista di gennaio

Juventus e Premier su Ndour: per il Corriere Fiorentino i viola alzano il muro in vista di gennaioFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Cher Ndour è tra i giocatori della Fiorentina al centro delle attenzioni del mercato. Il centrocampista viola, autore ieri di una doppietta contro la Polonia nel match che ha permesso all’Italia Under 21 di Silvio Baldini di conquistare la qualificazione agli Europei, è seguito da alcuni club inglesi e dalla Juventus.

La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a prendere in considerazione una sua cessione già durante il mercato di gennaio. Ndour rappresenta infatti una pedina importante per Paolo Vanoli e, secondo il Corriere Fiorentino, il club viola dovrebbe quindi respingere eventuali offerte nella prossima sessione di calciomercato.