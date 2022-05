JUVE, Spazio ai giovani: a Firenze con Miretti e Aké?

Tuttosport scrive che l’ultima di campionato contro la Fiorentina potrebbe essere una buona occasione per la Juventus per far giocare qualche giovane voglioso di mettersi in luce. Ad esempio Fabio Miretti, classe 2003, già in campo tre volte da titolare di fila. Insieme a lui potrebbe toccare a un classe 2001, Marley Aké (2001) che curiosamente fu titolare per la prima e unica volta proprio contro la Viola in coppa. Spazio ai ragazzi, insomma? Probabile, ma non per tutti, visto che l'U23 bianconera giocherà praticamente in concomitanza con l'ultima di campionato dei grandi il ritorno play-off di C contro il Padova.