Thorstvedt vuole la Fiorentina, c'è anche Ekkelenkamp: il punto in mediana
Nel suo punto di mercato dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio si focalizza anche sul centrocampo e scrive che rimangono da non sottovalutare i movimenti in mediana. Un nome molto gradito alla società viola è Jurgen Ekkelenkamp dell'Udinese, che però non intende cederlo per meno di 20 milioni. La società dei Commisso monitora anche la situazione di Kristian Thorstvedt, sempre del Sassuolo. Il norvegese non vuole rinnovare il contratto coi neroverdi in scadenza nel 2027. Piace molto alla Fiorentina che lo segue già da diversi anni.
Inoltre, il quotidiano sottolinea la volontà del calciatore di venire a Firenze e su questo tasto batteranno ancora i dirigenti dei Commisso. Il centrocampista del Sassuolo è da tempo nei radar viola e gode della piena stima di Grosso, che lo ha indicato come una delle priorità per il proprio progetto tecnico. Anche in questo caso Paratici lavora per trovare un punto d’incontro con il club neroverde, forte della volontà del giocatore di compiere il salto verso Firenze.
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