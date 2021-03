INZAGHI, C'è anche il suo nome nel casting dei viola

Come spiega questa mattina La Nazione, nel gioco del casting per la panchina del domani, la Fiorentina è stata accostata in divese occasioni anche a Pippo Inzaghi. Voci, forse. O forse qualcosa di più concreto. Di sicuro c’è che Inzaghi è un profilo che – insieme ad altri – può finire (o è già finito) sotto la lente d’ingradimento del club viola. Inzaghi, 47 anni, prima della tappa di Benevento ha allenato Bologna e Venezia. Il tutto senza dimenticare l’esperienza – per la verità finita non bene – con il ’suo’ Milan, dopo l’entusiasmo con cui Berlusconi aveva salutato lo sbarco in panchina del ’suo’ Pippo. Sabato sera, insomma, Prandelli e la Fiorentina potrebbero avere anche questo fra i buoni motivi per strappare la vittoria a casa del Benevento. Ovvero ricordarsi che di là, dall’altra parte, c’è quell’Inzaghi che ha voglia e interesse di mettersi in bella mostra, anche magari per inventarsi un futuro da fiorentino.