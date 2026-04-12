In partenza a gennaio, ora pronto alla risalita: Fazzini, con la Lazio chance dal 1'

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Fiorentina-Lazio sarà probabilmente la partita occasione di Jacopo Fazzini, data la squalifica di Gudmundsson e le condizioni fisiche da valutare di Solomon. Sarebbe la sua prima partita da titolare in campionato dopo addirittura cinque mesi: l’ultima era stata il 19 ottobre contro il Milan. In assoluto Fazzini non scende in campo dal primo minuto da quel Fiorentina-Rakow del 19 marzo. Ed è il primo a rendersi conto che sarebbe una grande opportunità per dimostrarsi ancora utile alla causa.

Al giocatore si interessa stamani il Corriere dello Sport-Stadio, ripercorrendone i trascorsi a Firenze. In particolare, a gennaio è stato vicino alla partenza. Su di lui aveva messo gli occhi il Bologna, che non ha affondato il colpo perché la formula non convinceva la Fiorentina. Sta di fatto che il classe 2003 ha giocato col contagocce quest’anno: solo 16 presenze in campionato, 10 in Conference League. E una in Coppa Italia. L’aspettativa era ben diversa, probabilmente il primo insoddisfatto di se stesso è proprio il ragazzo.