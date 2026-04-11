Il rammarico dei tifosi, CorFio: "C'è modo e modo di uscire sconfitti"

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Il Corriere Fiorentino propone un focus sul clima che si respira tra i tifosi viola dopo la tripletta incassata dalla Fiorentina contro il Crystal Palace. C’è modo e modo di uscire sconfitti dal terreno di gioco - si legge - Un aspetto, quello dell’arrendevolezza nel finale, che pure Vanoli ha stigmatizzato seppure nei suoi confronti siano tornate ad aleggiare parecchie incertezze, almeno da parte della tifoseria.

Paratici si è soffermato a firmare qualche autografo salvo raccogliere lo sfogo di un tifosi: il rammarico è per una trasferta costata soldi e tempo, ma soprattutto per una Fiorentina ormai lontana parente di quella che in Conference League si era guadagnata due finali e una semifinale.