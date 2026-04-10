Il periodo complicato di Kean, RepFi: "Non ha più ritrovato continuità"

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Stamani la Repubblica (ediz. Firenze) analizza il periodo complicato di Moise Kean, ancora alle prese con i postumi della botta alla tibia subita contro il Lecce il 2 novembre. Da quell’episodio l’attaccante della Fiorentina non ha più ritrovato continuità a causa di un dolore che va e viene. Le sue condizioni fisiche alterne lo hanno spesso limitato tra panchina, spezzoni di gara e assenze. Anche tra problemi alla caviglia e ricadute varie, il suo rendimento e il ritmo stagionale ne hanno risentito. Il club lo gestisce con cautela, sperando di recuperarlo per la fase finale, ma senza certezze sui tempi.