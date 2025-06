Il Marsiglia non riscatterà Bennacer, CorSport: "Servono 10 milioni di euro"

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive di Ismael Bennacer in chiave Fiorentina e sottolinea che è un giocatore con cui Pioli aveva stabilito un ottimo feeling ai tempi del Milan. Adesso il centrocampista vive una situazione molto incerta e per questo, più avanti, potrebbe rivelarsi un’opportunità di calciomercato. Il Marsiglia di De Zerbi ha deciso infatti di non riscattarlo. L’obiettivo del club rossonero è ovviamente quello di cedere il giocatore a titolo definitivo, ma si valuterà anche un nuovo prestito. Costa circa 10 milioni.