Allenatore, Firenze aspetta solo Pioli: gli ostacoli burocratici stanno facendo slittare il sì definitivo

A Firenze si attende l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina gigliata. Dopo l'addio di Palladino la città sta aspettando che il tecnico parmense diventi il nuovo allenatore della Fiorentina. Una scelta che potrebbe mettere d'accordo gran parte delle correnti di pensiero presenti nel popolo viola.

L'ex Milan al momento sembra essere l'unica scelta per i dirigenti toscani ma ancora ci sono da sbrigare alcune noie burocratiche prima che Pioli possa sbarcare di nuovo, la prima esperienza tra il 2017 e il 2019, sulle rive dell'Arno. Il suo contratto con l'Al-Nassr scadrà nel 2026, termine che si sposta al 2027 al raggiungimento abbastanza semplice degli obiettivi, e la residenza fiscale in Arabia non può essere modificata o spostata prima del 2 luglio. Per questo la Fiorentina aveva sondato altri tecnici, come Thiago Motta e Farioli, ma ha poi deciso, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, di continuare sulla strada, se pur in salita riguardo alle tempistiche, che porta a Stefano Pioli. A lui andranno pieni poteri anche sullo sviluppo dell’intero progetto tecnico-tattico dentro al Viola Park.