Fiorentina a caccia di qualità in mezzo al campo: i nomi sono quelli di Bennacer e Asllani

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampo della Fiorentina. Le due uscite che dovranno essere rimpiazzate sono quelle di Adli e Folorunsho, che come detto da Pradè non verranno riscattati. Il punto fermo è Nicolò Fagioli, a cui si aggiunge, se pur con un contratto in scadenza a giugno 2026, Rolando Mandragora. Ci sono poi Richardson e Ndour, mentre per Cataldi si dovrà attendere la decisione sul riscatto. Detto questo, serviranno almeno due innesti. Un nome spendibile in ottica viola è quello di Kristjan Asllani, in uscita dall'Inter. Albanese ma toscano d'adozione, il classe 2002 è uscito dal settore giovanile e si era messo in mostra in maglia azzurra prima di approdare all'Inter nel 2022 per 14 milioni. La cifra per il trasferimento potrebbe essere simile però per parlare di costi servirà una trattativa vera. Di certo c'è che Asllani ha voglia di giocare dopo aver svolto il ruolo di vice Chalanoglu.

Tra i candidati a nuovo regista della Fiorentina c'è anche Ismael Bennacer. L'algerino è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan targato Pioli e non verrà riscattato per 12 milioni dal Marsiglia. Il problema per i viola riguarda l'ingaggio del classe 1997 che ora guadagna 4 milioni di Euro. Oltre ai due registi, alla Fiorentina per il centrocampo continua a piacere anche Morten Frendrup del Genoa. Qualità tecnica abbinata a tanta corsa e alla capacità di recuperare i palloni, su di lui ci sono gli occhi di alcune squadre inglesi e tedesche. Il Genoa non è disposto a scendere sotto i 20 milioni.