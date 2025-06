Beltran, l'argentino sogna a tinte viola e non pensa ad un ipotetica cessione in estate

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra su Lucas Beltran. L'argentino, sbarcato a Firenze nell'estate di due anni fa dal River Plate, ha rivelato a Fox Deportes di sognare la nazionale albiceleste e un trofeo con la Fiorentina. Eppure queste sue prime due stagioni in maglia viola sono scorse via all'insegna della discontinuità e della domanda su quale sia il suo ruolo naturale. Arrivato come punta si è dimostrato inadatto a giocare da 9 in Italia, impiegato poi esterno, seconda punta, trequartista e perfino in alcuni casi quasi da mezzala.

Con Palladino i suoi numeri, sia riguardo al minutaggio che riguardo a gol e assist, sono calati rispetto al primo anno vissuto con Italiano in panchina. Colpa, tra virgolette, della presenza offensiva di un attaccante accentratore come Kean e della presenza come seconda punta di Gudmundsson. Il prossimo ritiro estivo, nonostante le voci che lo vogliono vicino ad un ritorno al River Plate, sarà fondamentale per Beltran. L'argentino dovrà convincere Pioli, da inizio luglio nuovo tecnico gigliato, che potrà ancora essere protagonista a Firenze.