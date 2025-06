Caso Astori, processo bis: nuova condanna per il medico Giorgio Galanti

Nella seconda parte del procedimento penale per la morte di Davide Astori è stato condannato ad un anno per falso ideologico l'ex direttore della medicina sportiva di Careggi Giorgo Galanti. Il medico pratese è stato condannato per il processo sullo "strain", l'esame non previsto dal protocollo medico sportivo ma effettuato per motivi scientifici a cui venne sottoposto il capitano viola nell'ultima visita per idoneità sportiva prima della sua morte. Otto mesi invece la pena inflitta agli altri due imputati, il medico Amedeo Modesti e l'infermiera Loira Toncelli.

A riportarlo è La Nazione che sottolinea come siano state rigettate le richieste risarcitorie delle parti civili, famiglia Astori e Francesca Fioretti. La difesa di Galanti aveva chiesto l’assoluzione mentre il pm Antonino Nastasi aveva chiesto le condanne di tutti e tre gli imputati (tre anni e quattro mesi per Galanti, tre anni per Toncelli, un anno e quattro mesi per Modesti). Questo secondo procedimento è una costola del primo per omicidio colposo ed è nato in seguito alle mosse difensive di Galanti. Nella "cartella Astori", contenente tutti gli esami svolti dall'ex capitano gigliato, lo "strain" era rimasto aperto nel computer e la procura contesta al medico pratese di averlo chiuso "in data anteriore o prossima al 10 aprile 2019". il certificato dello "strain" di Astori, su un test svolto il 10 luglio 2017, portava data e carta intestata ad aprile 2019. Un anno dopo la morte del numero 13 viola e quando Galanti non era più direttore. Al suo posto c'era Modesti (estraneo al filone principale per il decesso Astori).