Fagioli, pronto a diventare il centrocampista totale nel 4-2-3-1 di Pioli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Nicolò Fagioli. Il classe 2001 piacentino è pronto a diventare il centrocampista totale nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. A Firenze ha avuto qualche difficoltà in questi suoi primi sei mesi forse anche a causa di un modulo, il 3-5-2, che non gli era del tutto congeniale. Perché Fagioli non è un regista puro davanti alla difesa come non ha le caratteristiche della classica mezzala. Appena sbarcato sulle rive dell'Arno, dopo solo qualche spezzone di partita giocato tra San Siro con l'Inter e al Franchi con il Lecce, Fagioli ha visto Palladino cambiare modulo e passare dal 4-2-3-1 al 3-5-2.

Un cambio che ha favorito la Fiorentina, il trio di centrocampo composto da lui, Mandragora e Cataldi ha dato i suoi frutti, ma che non ha fatto esprimere al meglio, complici ovviamente anche alcuni problemi psicologici legati al ritorno in prima pagina della vicenda sul calcio scommesse, l'ex Juventus. Con l'approdo in Europa della Fiorentina il suo riscatto è diventato obbligatorio e i viola puntano forte su di lui per la prossima stagione. Adesso, con l'arrivo di Pioli e il ritorno al 4-2-3-1, quel ragazzino che Allegri paragonava a Modric è pronto a diventare Fagiodirc.