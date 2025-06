Club Manager, Badelj il profilo ideale: la sua candidatura è la più forte

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione pone la sua attenzione sull'ormai nota figura del Club Manager. Non sarà certo l'elemento che potrà far saltare il banco tra la Fiorentina e Stefano Pioli ma il tecnico parmense ha chiesto l'introduzione di questo ruolo e la dirigenza viola non si è opposta. A patto però di trovare la persona giusta che faccia da raccordo tra società e gruppo squadra. Da Oriali con Conte a Ferri con l'Inter quella del Club Manager è una figura sempre più rilevante negli staff tecnici attuali. Di nomi ne sono usciti tanti e l'identikit è quello di un ex calciatore, possibilmente della Fiorentina.

Da Di Chiara a Di Gennaro di nomi ne sono stati fatti tanti. A Firenze e a Milano Pioli aveva lavorato con Marangon. Un'altra idea, ancora quella più forte, porta a Milan Badelj. A luglio sarà ufficialmente svincolato dal Genoa e con Pioli ha un rapporto molto stretto. Legato alla piazza di Firenze e persona ideale per svolgere quel ruolo di mediatore fra società e squadra, Badelj deve decidere se finire la carriera nella sua Corazia oppure se attaccare gli scarpini al chiodo. La decisione spetterà a lui.