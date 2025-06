Roberto Mancini sull'Italia: "Fuducioso sulle possibilità di andare al mondiale. Chi richiamerei? Chiesa"

vedi letture

L'ex Commissario Tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano La Nazione nella quale ha parlato ovviamente del futuro della panchina azzurra. Queste le sue parole a partire dai contatti con Gravina e dall'addio alla Nazionale nel 2023: "Sono ancora dispiaciuto per quel che è successo. Ma io non ho proprio idea di quel che potrà accadere, non penso che il mio nome sia fra i candidati. La scelta dell'Arabia? Non la rifarei perché secondo me, se in quel momento avessi parlato di più con la Federazione, magari qualche settimana prima, non sarebbe accaduto... È stata una mia colpa, parlare serve a chiarire. Sempre".

Da una parte gli eroi dei 2006 Gattuso-De Rossi-Cannavaro. Dall’altra Mancini, timoniere della nazionale che ha trionfato agli Europei del 2021. All’Italia serve più un progetto, una ventata di aria azzurra o altro?

"Non mi piace parlare di altri colleghi, non mi sembra giusto entrarci. Così come sulla questione Ranieri. Posso solo dire di essere dispiaciuto per la situazione che si è creata, perché respirare l’aria di Coverciano è sempre meraviglioso. Ne so qualcosa".

È stato accostato nell’ordine a Juventus, Milan e Inter prima della Nazionale...

"Qualcosa c’è stato con la Juve mesi fa, è vero. Aspetterò. Ma non sono qui a gufare, fino a settembre ci possono essere altre opportunità, magari all’estero".

Un motivo più di altri per cui tornerebbe con gioia su quella panchina...

"Intanto sarebbe una bella sfida, forse rischiosa ma sempre affascinante. Per un allenatore non c’è cosa più bella che guidare la nazionale. E magari alzare insieme qualche trofeo. Ho vinto un Europeo e mi piacerebbe vincere il Mondiale. E se non sarà il prossimo aspetterò il 2030 o il 2034. C’è sempre speranza. Se penso che questa Italia possa essere protagonista al Mondiale? Intanto sono molto fiducioso sul fatto che si possa andare. I mezzi li abbiamo, vedo troppa negatività".

Potesse scegliere, chi “ripescherebbe“ in nazionale?

"Ma io non sono il ct. Comunque i giovani, sempre, ce ne sono tanti nelle under, per esempio Liberali. E poi uno come Chiesa: ha solo 28 anni, può essere molto importante...".