Si accende l'estate, Colombo il nome nuovo per il ruolo di vice Kean

Il 18 giugno si avvicina e per la Fiorentina è tempo di prendere le ultime decisioni riguardo ai giocatori quei giocatori in prestito la cui permanenza è ancora in dubbio, a partire da Albert Gudmundsson. Per l'islandese i viola dovrebbero sborsare al Genoa 17 milioni di Euro dopo gli 8 dell'estate scorsa per il prestito oneroso. La soluzione migliore sarebbe quella di rivedere l'accordo con in rossoblu allungando il prestito fino al giugno del 2026. Nel frattempo, dopo la piccola finestra di inizio giugno, il primo luglio inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Le indiscrezioni e i nomi su possibili interessamenti e acquisti circolano già da tempo. Soprattutto in attacco, dove la Fiorentina è alla ricerca di un vice Kean. Il nome più gettonato al momento è quello di Edin Dzeko. Svincolato, cercato dai viola anche a gennaio e con il Bologna come concorrente.

Occhio poi, secondo quanto riportato da La Nazione oggi in edicola, a Lorenzo Colombo. Con la retrocessione in Serie B è molto difficile che l'Empoli lo riscatti e la Fiorentina è pronta a bussare alle porte del Milan per un prestito con diritto di riscatto. In difesa invece, un reparto già molto affollato a Firenze, i viola sembrano interessati a Coppola del Verona e Leoni del Parma. Soprattutto sul secondo la concorrenza è tanta.