Conference League, per la gara in casa dei play-off al Mapei si aspetta l'ok del Sassuolo

La Nazione oggi in edicola si concentra sulla questione relativa alla possibilità che i viola possano giocare la gara in casa dei play-off di Conference League lontano dal Franchi per non rallentare lo sviluppo dei lavori di ristrutturazione. In modo particolare la Fiorentina starebbe pensando al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Entro la fine del mese il club gigliato conta di avere una risposta affermativa dal Sassuolo. Poi si tratterà di dare il via ad altre procedure burocratiche che chiameranno in causa in prima istanza le Questure di Firenze e della città emiliana e in secondo luogo la Uefa.

Per ora i viola per l'eventualità di giocare al Mapei Stadium hanno contatto solo il Sassuolo. Nonostante gli emiliani giocheranno la prima gara di campionato in casa contro il Napoli, le sensazioni sono positive. Non appena la Fiorentina riceverà il via libera dalla società ospitante, il termine sembra essere fine giugno, potranno partire tutti gli altri step.