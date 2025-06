Il Bologna vuole chiudere per Dzeko, la Fiorentina invece cerca il sorpasso

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone la sua attenzione sul derby dell'Appennino in sede di mercato tra Fiorentina e Bologna per arrivare ad Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, svincolatosi dal Fenerbache, fa gola ad entrambi i club. Al momento il Bologna, che ha intrapreso prima i contatti, sembra avanti ma attenzione al possibile sorpasso della Fiorentina.

I viola sembrerebbero pronti ad offrire al 39enne di Sarajevo un contratto di 2 anni a 2 milioni di Euro più bonus. Il Bologna invece vorrebbe lavorare su un anno con eventuale opzione per l’anno successivo sempre con un ingaggio pari a 2 milioni. I felsinei vorrebbero chiudere in fretta, per evitare un sorpasso gigliato e l'eventuale intromissione di altri club (rumors parlano di un possibile interesse della Roma). Insieme al suo procuratore, Alessandro Lucci, Dzeko sta facendo la sua scelta.