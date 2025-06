Gudmundsson, a breve l'incontro Viola-Genoa: il nodo principale resta il processo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto riguardo ad Albert Gudmundsson. Fiorentina e Genoa nei prossimi giorni, sicuramente prima del 18 giugno (data limite per esercitare i diritti di riscatto), hanno in programma un incontro per parlare dell'islandese. Al di là della cifra di 17 milioni che ad ora i viola dovrebbero versare nelle casse del Genoa per assicurarsi l'ex Az Alkmaar, da chiarire sarà la questione relativa al processo per cattiva condotta sessuale per il quale è indagato Gudmundsson in Islanda. Anche se il giocatore è stato assolto in primo grado il processo non è ancora terminato.

L'attesa è per il secondo grado di giudizio e la Fiorentina vuole cautelarsi. Un ulteriore prestito di un anno potrebbe essere la soluzione giusta, anche se ci sarà da capire la volntà dei rossoblu. Il Genoa infatti sembra avere altre pretendenti per l'islandese.