Vice Kean, pronto un biennale a 2 milioni per Dzeko: Krstovic e Pinamonti le alternative

Se adesso la Fiorentina dovrà pensare soprattutto a prendere le ultime decisioni sui riscatti ancora in dubbio (il 18 giugno scade il termine) e a cercare di ufficializzare il prima possibile l'arrivo di Stefano Pioli, dall'altra parte la dirigenza viola sta già pensando a come allestire al meglio la squadra per il prossimo tecnico. Una delle priorità di questo mercato è sicuramente l'acquisto di un vice Kean e il nome che più di tutti è circolato nelle ultime settimane è quello di Edin Dzeko. Nonostante i 39 anni di età il bosniaco nelle ultime due stagioni con la maglia del Fenrbache ha segnato 46 reti.

Su di lui ha messo gli occhi da tempo il Bologna di Italiano ma la Fiorentina è pronta a superare la concorrenza felsinea alzando la propria offerta e mettendo sul piatto un contratto per due stagioni a 2 milioni più bonus. In alternativa all'ex Roma e Inter, come riportato da TuttoSport, i viola starebbero pensando a Krstovic del Lecce e Pinamonti che, dopo il prestito al Genoa, farà rientro al Sassuolo.