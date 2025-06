Il centrocampo è il primo reparto da rinforzare, al lavoro su Frendrup e Bennacer

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina parlando della rivoluzione che i gigliati attueranno a centrocampo. Per rifondare la mediana i viola sono alla ricerca di un giocatore con motore e intensità e il nome che piace di più, così come era stato a gennaio, è quello di Morten Frendrup. Il Genoa però valuta il suo centrocampista circa 30 milioni, vedremo se la Fiorentina ci proverà. Un altro nome che piace in mediana, anche in virtù dell'ormai quasi certo arrivo di Stefano Pioli in panchina, è quello di Ismael Bennacer. L'algerino non verrà riscattato dal Marsiglia e verrà ceduto a titolo definitivo dal Milan. Per lui i viola stanno trattando per una cifra intorno ai 15 milioni. Rimanendo sul mercato in entrata altre idee riguardano Nicolas Raskin dei Glasgow Rangers, anche se il suo prezzo è di 25 milioni di Euro, e Valentin Atangana del Reims, valutato invece 10 milioni dai francesi.

Poi ci sono i capitoli Cataldi e Mandragora. Il primo, di nota fede biancoceleste, è affascinato dall'idea di tornare nella capitale con Sarri. La Fiorentina però può riscattarlo per 4 milioni entro il 18 giugno. A breve scopriremo la decisione che verrà presa. Su Mandragora invece, dopo l'ottima stagione appena trascorsa, si sono concentrate le attenzioni di alcuni club di prima fascia. Il classe 97' vorrebbe rimanere a Firenze e aspetta una mossa da parte della dirigenza gigliata visto che il suo contratto scadrà a giugno 2026.