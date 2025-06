FirenzeViola Nuovo centrocampo: conferme, dubbi e idee di mercato

Ormai sembra tutto fatto tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La dirigenza viola ha scelto il tecnico parmense e l'ex Milan ha scelto i gigliati. Nell'attesa del ritorno in via ufficiale di Pioli sulle rive dell'Arno, la società toscana sta già pensando alla prossima stagione. Tra conferme, dubbi e idee di mercato si va delineando il profilo del prossimo centrocampo gigliato.

Conferme

Partiamo dalle conferme. I centrocampisti della scorsa stagione su cui, con ogni probabilità, si fonderà la linea mediana della prossima Fiorentina sono soprattutto due, Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora. Il primo, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus, è diventato ufficialmente un centrocampista gigliato con l'approdo della Fiorentina alla prossima Conference League (l'accesso in Europa infatti ha fatto scattare l'obbligo di riscatto in favore dei viola). Mandragora invece, nonostante ancora non abbia trovato l'accordo per il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno 2026), resta un punto fermo di questa squadra. L'ex Torino e Udinese, nel mirino di alcuni di club di prima fascia, è in attesa di una prima mossa da parte della dirigenza gigliata. In aggiunta a loro due ci sono Richardson, che Pradè ha confermato in conferenza stampa, e Ndour, il cui contratto scadrà nel 2029.

Dubbi

Il calciatore azzurro, in questo momento impegnato con la nazionale under21, e il marocchino in realtà sono a metà strada tra le conferme e i dubbi. Richardson infatti, come detto dal suo agente Diego Tavano ai taccuini di Tuttomercatoweb.com, piace molto a livello internazionale e su Ndour sceglierà il nuovo tecnico. Il vero dubbio però riguarda Danilo Cataldi. La Fiorentina può riscattare il mediano romano per 4 milioni di Euro tra il 16 e il 18 giugno. Il rapporto tra Pioli e Cataldi è ottimo, i due si stimano e l'approdo a Firenze del tecnico parmense potrebbe rappresentare un incentivo importante a rimanere in viola per l'ex Lazio. Dall'altra parte c'è la possibilità di tornare in biancoceleste con Sarri come allenatore. Il 18 giugno sapremo cosa succederà.

Idee di mercato

Per quanto riguarda le idee di mercato, a centrocampo per il momento ce ne sono soprattutto tre. La prima si chiama Ismael Bennacer. L'algerino, che non verrà riscattato dal Marsiglia, non fa parte dei piani del Milan di Allegri e, visto che Pioli è uno degli allenatori che lo ha fatto rendere al meglio, resta un'idea per i viola. Per acquistarlo, a meno che i rossoneri non accettino la formula del prestito, serviranno 10/15 milioni di Euro e un ingaggio di circa 2,5 milioni più bonus. Sempre in cabina di regia, in alternativa al classe 1997, i viola starebbero pensando anche ad Kristjan Asllani dell'Inter. In uscita dal club nerazzurro, l'albanese (anche se toscano d'azione essendo cresciuto nelle giovanili dell'Empoli) ha voglia di tornare ad essere protagonista dopo tre stagioni passate a svolgere il ruolo di vice Calhanoglu nella Beneamata.

Un altro nome buono per il centrocampo della Fiorentina è quello di Timo Anjorin. L'inglese ex Chelsea è reduce, al di là qualche infortunio di troppo, da un'ottima stagione ad Empoli e i viola lo stanno seguendo da tempo. Su di lui oltre ai gigliati hanno posato gli occhi anche il Torino e la Lazio. La terza principale idea di mercato è più che altro un ritorno di fiamma per un obiettivo estivo e di gennaio. Si tratta di Morten Frendrup del Genoa che però, come nelle precedenti sessioni di mercato, il Genoa non lascerà partire in saldo. Infine tra i nomi circolati ci sono anche quelli di Mangala, già seguito a gennaio poi finito all'Everton, Raskin dei Glasgow Rangers e Atangana del Reims. Ogni decisione però verrà presa ovviamente con il benestare del nuovo allenatore (da leggersi Stefano Pioli).