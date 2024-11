IL COMMENTO, Le gare sporche non rubano l'occhio, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine de La Nazione è possibile leggere un editoriale a firma Benedetto Ferrara che, riguardo la vittoria di ieri, ha scritto: “La testa di questa squadra è quella che vince. Poi ci aggiungi un gol di Gosens e i miracoli di De Gea e allora guardi la classifica e sogni. Le partite sporche non rubano l’occhio ma valgono tanto. […] Un gol a Marassi vale i cinque alla Roma.

Soprattutto perché dovevi fare te la partita e senza Kean…Eppure, nonostante un gioco meno fluido dentro una partita in cui lo spettacolo non era previsto, alla fine il ragazzo col cerotto in fronte ha messo dentro tutto se stesso per un gol che vale un altro passo avanti e un’altra grande gioia. Godiamoci questo momento e applaudiamo Palladino. Firenze sogna con te”.